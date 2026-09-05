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Жестокое убийство дельфина в испанском анклаве шокировало соцсети

В испан­ском анкла­ве Сеута про­изо­шёл инци­дент, вызвав­ший широ­кий обще­ствен­ный резо­нанс. Груп­па мигран­тов жесто­ко рас­пра­ви­лась с детё­ны­шем дель­фи­на на пля­же Эль-Трам­по­лин.

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