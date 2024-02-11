Работает с Идой Галич: стало известно, с кем встречается Глеб Калюжный

Звезда сериала «Вампиры средней полосы» перестал скрывать свою личную жизнь Фото: материалы пресс-служб В официальной биографии актера Глеба Калюжного в графе «личная жизнь», значится, что он “в 2021 году обрел личное счастье: его избранницей стала танцовщица хореографической группы Art Force Crew Валентина Зотова.