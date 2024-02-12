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Байден отказался поддерживать отставку главы Пентагона

Байден отказался поддерживать отставку главы Пентагона

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что президент США Джо Байден отказывается поддерживать отставку главы Пентагона Ллойда Остина, у которого ранее обнаружили рак простаты.

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