Байден отказался поддерживать отставку главы Пентагона

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что президент США Джо Байден отказывается поддерживать отставку главы Пентагона Ллойда Остина, у которого ранее обнаружили рак простаты.
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