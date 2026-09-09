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В Спирово сотрудники МЧС провели плановую эвакуацию школьников

В Спирово сотрудники МЧС провели плановую эвакуацию школьников

Безопасность прежде всего: в школе №1 поселка Спирово прошла учебная эвакуация. В целях повышения уровня безопасности и отработки практических навыков действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, сотрудники Главного управления МЧС России по Тверской области провели плановую учебную тревогу в основной общеобразовательной школе № 1 поселка Спирово.

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