В Спирово сотрудники МЧС провели плановую эвакуацию школьников

Безопасность прежде всего: в школе №1 поселка Спирово прошла учебная эвакуация. В целях повышения уровня безопасности и отработки практических навыков действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, сотрудники Главного управления МЧС России по Тверской области провели плановую учебную тревогу в основной общеобразовательной школе № 1 поселка Спирово.