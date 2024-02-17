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Семье, чьи родственники и погибли и пострадали в аварии, нужна помощь

Жители карельского поселка собирают деньги для семьи, чьи близкие погибли и пострадали в смертельном ДТП на Суоярвском шоссе 15 февраля 2024 года «Друзья!  В  двух семьях, проживающих в поселке Новые Пески,  случилось большое горе.

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