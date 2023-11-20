Politico: пять уловок, которыми демократы оправдывают снижение шансов Байдена на переизбрание

Опрос за опросом приносят плохие новости для Джо Байдена как кандидата на переизбрание. Независимо от того, отстает ли действующий президент от своего вероятного соперника-республиканца на выборах 2024 года, он достиг дна в рекордном минимуме одобрения избирателей.