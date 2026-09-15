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Диджей Сөләйман: «Салават абыйның 1994 елгы күлмәген күреп, үземә дә шундыйны тектердем»

Диджей Сөләйман: «Салават абыйның 1994 елгы күлмәген күреп, үземә дә шундыйны тектердем»

DJ Сөләйман тәхәллүсе белән танылган Динар Шәйдуллин – татар дискотекаларының төп амбассадорларының берсе.

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