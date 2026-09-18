Слюсарь сообщил о повреждениях после атаки БПЛА в Ростовской области

Более 50 беспилотников сбили ночью над Ростовской областью. В результате падения обломков повреждены жилые дома, автомобили, газовые трубы и линии электропередачи, пострадавших нет.
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