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Премьера 3 сезона «Экстрасенсы. Реванш»: обновленное жюри, семейные интриги и провал в первом выпуске

Премьера 3 сезона «Экстрасенсы. Реванш»: обновленное жюри, семейные интриги и провал в первом выпуске

На телеканале ТНТ стартовал третий сезон шоу «Экстрасенсы. Реванш». Восемнадцать участников, среди которых не только финалисты прошлых лет, но и победитель 22-й «Битвы» Максим Левин и вернувшийся Влад Кадони, вступили в борьбу за главный приз — гарантированное место в новом сезоне суперпроекта «Экстрасенсы.

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