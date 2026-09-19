Премьера 3 сезона «Экстрасенсы. Реванш»: обновленное жюри, семейные интриги и провал в первом выпуске

На телеканале ТНТ стартовал третий сезон шоу «Экстрасенсы. Реванш». Восемнадцать участников, среди которых не только финалисты прошлых лет, но и победитель 22-й «Битвы» Максим Левин и вернувшийся Влад Кадони, вступили в борьбу за главный приз — гарантированное место в новом сезоне суперпроекта «Экстрасенсы.