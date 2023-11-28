Невоенный анализ-45. Горцы недоделанные. 28 ноября 2023

Natalija Osminina

Байден готов отложить дело уничтожения России на ПОТОМ, спасая свою шкуру СЕЙЧАС. Поэтому сейчас ему выгодно выступить миротворцем, как на Украине, так и в Израиле. И там и там ему мешают их лидеры (кроме британцев, конечно, курирующих этих лидеров). А Зеленский, видимо, еще и держит его за яйца компроматом на сына. Так что Байдену прямой резон сменить Зеленского: либо военным переворотом, либо Майданом. Следуя историческим традициям, Украиной на период войн правил гетьман. Больше всего на эту роль гетмана подходит Залужный. Но военный переворот в верхах сделает Залужного не совсем легитимным - лучше народный бунт снизу. Зато удобно свалить причину неудач ВСУ на военную некомпетентность "артиста". Типа, придэ гетьман Залужный, профессиональный военный - и снова все запанують.