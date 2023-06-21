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В НАТО предупредили Британию об утрате военного влияния

Генерал Рэдфорд: Великобритания может лишиться влияния в НАТО из-за проблем армии Численность британской армии продолжает снижаться, генерал Рэдфорд призвал нарастить боевую мощь, поскольку танкам противника не противопоставить киберсистемы.

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