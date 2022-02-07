Юрий Селиванов: Единица измерения антидипломатии – один Кулеба

Во главе киевского ведомства «закордонных справ» стоит деятель, готовый рассорить Украину со всем миром Стоило одному из действительно трезвомыслящих европейских политиков — президенту Чехии Милошу Земану обратить внимание на явное противоречие между заявлениями американских официальных лиц о неизбежности «российского нападения» и полным отсутствием признаков такового, хотя все назначенные Вашингтоном сроки уже давно прошли, как на него тут же ополчился киевский министр странных дел (это не опечатка, просто иностранными делами, в нормальном смысле, там уже давно не пахнет) некто Кулеба.