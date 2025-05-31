Сергей Демидов: «Колокольный звон Алексеевской земли звучит в поддержку наших воинов»

Автор: Эльза КузнецоваНа открытии XXIII фестиваля «Алексеевские перезвоны» глава Алексеевского района Сергей Демидов поприветствовал участников и гостей праздника, поблагодарив всех, кто поддерживает и развивает фестивальное движение на протяжении многих лет.
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