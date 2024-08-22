Умершего бизнесмена судят за убийство 19-летней давности в Новосибирске

Сын обвиняемого не верит в то, что его отец причастен к преступлению В Новосибирске начался суд над обвиняемым в убийстве бизнесмена, которое было раскрыто через 19 лет благодаря старой куртке, найденной в вещдоках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии