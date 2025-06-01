⚡️Арендодатели челябинского склада, где могли собирать контейнеры с FPV-дронами, задержаныОни [.] ⚡️Арендодатели челябинского склада, где могли собирать контейнеры с FPV-дронами, задержаны Они сдавали помещение за 350 000 рублей в месяц через агентство.
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