Ударопрочный смартфон Honor X7c поступил в продажу в России В России начались пр...

Ударопрочный смартфон Honor X7c поступил в продажу в РоссииВ России начались продажи смартфона Honor X7c, отличающегося большим объёмом памяти, повышенной защищённостью от влаги, пыли и ударов, а также длительным временем автономной работы при доступной цене.