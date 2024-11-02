На Бутырской улице столкнулись автофургон и кроссовер

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей произошло на Бутырской улице. Фото и видеосъемку с места происшествия опубликовало Агентство городских новостей Москва в рамках проекта «Мобильный репортер».
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