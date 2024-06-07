Вышел трейлер игры "Batman: Arkham Shadow"

После долгого ожидания фанатов пришло долгожданное подтверждение - разработчики представили первый трейлер новой видеоигры под названием "Batman: Arkham Shadow", которая станет частью популярной серии "Arkham".
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