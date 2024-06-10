28 фотографий экспонатов из Национального археологического музея в Афинах

Сокровища национального археологического музея. Национальный Археологический музей в Афинах – одна из самых интереснейших и познавательных достопримечательностей греческой столицы и самых большой музей в Греции.
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