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28 фотографий экспонатов из Национального археологического музея в Афинах

28 фотографий экспонатов из Национального археологического музея в Афинах

Сокровища национального археологического музея. Национальный Археологический музей в Афинах – одна из самых интереснейших и познавательных достопримечательностей греческой столицы и самых большой музей в Греции.

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