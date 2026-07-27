Губернатор Тульской области предложил совершенствовать нормативную базу спорта

На заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Физическая культура и спорт» губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подчеркнул высокую значимость обсуждаемых вопросов и масштаб подготовки к мероприятию.
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