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Безвыходное положение: Чехия и Словакия хотят сохранить поставки нефти из РФ

Безвыходное положение: Чехия и Словакия хотят сохранить поставки нефти из РФ

Власти Чехии и Словакии попросили Еврокомиссию сохранить поставки нефти из России, в том числе по нефтепроводу «Дружба».

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Комментарии
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Леонтий Букштейн
Вот как интересно получается: российская нефть чехам нужна, а российские пользователи их ПО - нет. Вчера у меня отрубили чешский почтовый клиент eM Client, которым я пользовался много лет. И не просто так отрубили, а еще и разъяснили, что пользователям из России он теперь недоступен и пробормотали что-то там про СВО и Путина. Вот бы этим русофобам намекнуть, что как вы к нам, так и мы к вам, особенно по нефтяной игле. Вот эта их хитро*пость поражает. Изображают из себя просвещенных, а действуют, как уличные барыги. Фиг бы им, а не российской нефти.
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