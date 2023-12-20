Безвыходное положение: Чехия и Словакия хотят сохранить поставки нефти из РФ

Леонтий Букштейн

Вот как интересно получается: российская нефть чехам нужна, а российские пользователи их ПО - нет. Вчера у меня отрубили чешский почтовый клиент eM Client, которым я пользовался много лет. И не просто так отрубили, а еще и разъяснили, что пользователям из России он теперь недоступен и пробормотали что-то там про СВО и Путина. Вот бы этим русофобам намекнуть, что как вы к нам, так и мы к вам, особенно по нефтяной игле. Вот эта их хитро*пость поражает. Изображают из себя просвещенных, а действуют, как уличные барыги. Фиг бы им, а не российской нефти.