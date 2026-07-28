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Аргументы недели

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Попытка усидеть на двух стульях: Ереван хочет продавать помидоры в Россию, но геополитику оставляет для Запада

Попытка усидеть на двух стульях: Ереван хочет продавать помидоры в Россию, но геополитику оставляет для Запада

Армянские СМИ трубят о внезапной активности Никола Пашиняна. По имеющимся данным, премьер-министр в экстренном порядке вышел на связь с Кремлём, пытаясь апеллировать к «договорно-правовой базе» и регламентам ЕАЭС для снятия российского запрета на ввоз армянских томатов.

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