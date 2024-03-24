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Аргументы и Факты

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Медведев пообещал возмездие всем, кто причастен к теракту в «Крокусе»

Медведев пообещал возмездие всем, кто причастен к теракту в «Крокусе»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал возмездие всем, кто причастен к теракту в «Крокусе».Он подчеркнул, что все причастные вне зависимости от страны происхождения и статуса станут легальной и главной целью.

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