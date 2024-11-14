"Ребенка моего не трогай": Цыгане решили обнести магазин, но русские продавщицы быстро поставили на место, обыскав коляску с ребенком

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
с обязательным отстрелом всех, кто пытается вырваться.
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4 час.
Андрей
Всех &quot;таборных&quot; цыган необходимо переселить в специальные резервации! Этот народ невозможно перевоспитать! Им не место среди нормальных людей!
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1 час.
Леонид
Выслать семьями без права повторного въезда.
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1 час.

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