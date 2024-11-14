"Ребенка моего не трогай": Цыгане решили обнести магазин, но русские продавщицы быстро поставили на место, обыскав коляску с ребенком

Avia.pro - СМИ В Волгоградской области произошел очередной вопиющий случай, который ярко иллюстрирует проблему паразитизма.
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