Предстоит страшиться мне в «Университете». Историческая отделка самой студенческой станции московского метро может утратить исторический облик и шарм

Московское метро не только крупнейший перевозчик пассажиров в городе. Это и часть истории столицы со времён Советского Союза, это красивейшие станции, памятники культуры и архитектуры, уникальные механизмы, конструкции, целая линейка самых разных составов, наконец, в неспокойное время подземка в самые сжатые сроки может превратиться в бомбоубежище.