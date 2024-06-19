Огурцы на зиму «Пражские» с лимоном

Маринованные хрустящие огурчики – мировая закуска, которую обожают все. Как правило, в маринаде присутствует уксус, и тогда любимое блюдо становится запретным для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
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