Украине потребуется дополнительно €70 млрд в 2027 году. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на данные Еврокомиссии.
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