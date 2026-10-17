С приближением завершения первого этапа федерального проекта в конце 2026 года всё очевиднее становится разрыв между декларируемым снижением выбросов и фактическими показателями качества воздуха в городах.
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