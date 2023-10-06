Страна и люди
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Страна и люди

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В самой счастливой стране мира, Финляндии, начались массовые забастовки

В самой счастливой стране мира, Финляндии, начались массовые забастовки

Даже трудно представить, сколько раз в комментариях мне тыкали этой самой Финляндией. Дескать, ах, какие милые люди, сумевшие в холодной северной стране построить свой идеальный мирок, в котором все друг другу улыбаются и ловят бабочек.

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Комментарии
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Александр Глущенко
ну , что чухны , ситта персе, заголосили ? ))) А наших , русских финнов из Лен. обл. и Карелии там полно. Искали легкой жизни--получили &quot;лёгкую &quot; жизнь..
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