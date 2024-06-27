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Царьград

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Подрядчика оштрафовали на 7,4 млн рублей за срыв сроков строительства котельной в Бердске

Подрядчика оштрафовали на 7,4 млн рублей за срыв сроков строительства котельной в Бердске

Заключив контракт на сумму 1,5 млрд рублей ещё в 2023 году строительная компания не выполнила работы.

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