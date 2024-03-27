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В УПЦ заявили, что подадут апелляцию касательно Успенского собора в Каневе

В УПЦ заявили, что подадут апелляцию касательно Успенского собора в Каневе

Хозяйственный суд Черкасской области вынес решение обязать Киевскую Митрополию Украинской Православной Церкви передать Успенский (Георгиевский) собор XII века в Каневе Черкасской области в государственную собственность.

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