В УПЦ заявили, что подадут апелляцию касательно Успенского собора в Каневе

Хозяйственный суд Черкасской области вынес решение обязать Киевскую Митрополию Украинской Православной Церкви передать Успенский (Георгиевский) собор XII века в Каневе Черкасской области в государственную собственность.
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