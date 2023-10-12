«Еще одна страна НАТО унизила Зеленского»: HT о визите президента в Румынию

В Индии посмеялись над Зеленским “с красным лицом” в Румынии.Украинский президент Владимир Зеленский должен был выступить в парламенте Румынии, однако одна из сенаторов пригрозила "устроить шоу" и добавила фразу: "Будет плохо".
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