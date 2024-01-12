Морозная погода – испытание для тех, кто работает на открытом воздухе

Низкие температуры и снег стали настоящим испытанием для людей, работающих на открытом воздухе. От продавцов и работников Autosalubritate до тех, кто обеспечивает общественную безопасность, в эти холодные дни дежурили все.
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