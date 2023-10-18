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Россию к концу года ожидает сильный рост цен на авто: почему и на сколько подорожают машины

Россию к концу года ожидает сильный рост цен на авто: почему и на сколько подорожают машины

Россию к концу года ожидает сильный рост цен на авто: почему и на сколько подорожают машины Евгения КомароваВ России с августа наблюдалось резкое подорожание автомобилей.

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