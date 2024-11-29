Плавская прокуратура организовала проверку из-за отрекошетившей в лицо школьнице пули на соревнованиях

Плавская прокуратура организовала проверку закона, регламентирующего организацию и проведение спортивных соревнований для несовершеннолетних по стрельбе после того, как на районных соревнованиях пуля из пневматической винтовки отрекошетила от стены и попала в область глаза 14-летней девочки.
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