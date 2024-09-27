Международные территории опережающего развития в РФ: трансграничные выгоды ﻿

Алексей ЧИЧКИН Восточный экономический форум-2024, состоявшийся в первой декаде сентября во Владивостоке, обозначил новое направление внешеэкономической политики России в отношении дружественных стран, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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