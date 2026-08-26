«РТ-Техприемка» будет подтверждать соответствие продукции Melon Fashion Group требованиям ЕАЭС

Фото: «РТ-Техприемка» Компания «Кволити +» (входит в «РТ-Техприемку» Госкорпорации Ростех) стала стратегическим партнером одного из крупнейших российских ритейлеров одежды — Melon Fashion Group — и будет подтверждать соответствие его продукции требованиям ЕАЭС.