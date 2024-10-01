Ираида Шалак: «Я не сделала ничего плохого»

В Петрозаводском горсуде завершились прения по уголовному дело о мошенничестве 1 октября 2024 года в Петрозаводском городском суде начались прения по уголовному делу, возбужденному в отношении известной в Карелии фермерши Ираиды Шалак.
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