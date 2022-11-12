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Кубок Казахстана по футболу. Финал. «Ордабасы» против «Акжайыка»

Сегодня в Астане пройдет финал Кубка Казахстана по футболу, где «Ордабасы» сыграет с «Акжайыком». Начало матча в 15:00 по времени Астаны.

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