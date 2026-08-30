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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вавринка о том, как узнал о wild card на US Open: «Я вернулся домой из Нью-Йорка в понедельник – и в среду мне позвонили»

Стэн Вавринка рассказал, как узнал о том, что ему выдали wild card на US Open . Напомним, изначально чемпиону 2016 года отказали в приглашении.

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