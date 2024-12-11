Тихановская призвала надеяться на свержение Лукашенко неонацистами из ВСУ

Прозападную белорусскую эмиграцию призвали до конца верить в свержение президента Александра Лукашенко и быть готовыми поддержать попытку силового захвата власти пособниками украинских неонацистов или дворцовый переворот, заявила бывший лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 11 декабря в интервью журналисту украинского издания «Европейская правда».