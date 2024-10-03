Mash: Валерию и Артема Чекалиных задержали на 48 часов

Блогера Валерию Чекалину (Лерчек) и ее бывшего мужа Артема задержали на 48 часов, сообщила Baza.По данным источника Telegram-канала, вместе с ними задержан Роман Вишняк — соучредитель компании по торговле косметикой.
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