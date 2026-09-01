Как сейчас выглядит 41-летняя Ксения Ларина из «Фабрики звезд»

Поклонники «Фабрики звезд» до сих пор помнят невероятно красивые глаза и голос Ксении Лариной. И пусть у певицы не сложилась такая же масштабная карьера, как у других выпускников проекта, кажется, сейчас она живет свою лучшую жизнь.
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