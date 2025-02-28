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Во Франции обратились к Трампу и Маску с предупреждением

Во Франции обратились к Трампу и Маску с предупреждением

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X обратился с предупреждением к президенту США Дональду Трампу, вице-президенту Джей Ди Вэнсу и бизнесмену Илону Маску с предупреждением после ареста кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску.

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