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Татар-информ

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В парке «Чёрное озеро» в Казани пройдет литературный стендап

В парке «Чёрное озеро» в Казани пройдет литературный стендап

Литературный вечер «Слово. Юмор. Стиль» пройдет 5 сентября в казанском парке «Черное озеро» в преддверии IV международного литературно-театрального фестиваля «Пастернаковские чтения».

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