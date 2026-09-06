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Boeing выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в США, погибли пять человек

Boeing выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в США, погибли пять человек

REUTERS/Marco Bello В международном аэропорту Майами 6 сентября грузовой Boeing 767 авиакомпании Amazon Prime Air выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.

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