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Президент Ирана призвал Россию активнее бороться с «преступлениями Израиля»

Президент Ирана призвал Россию активнее бороться с «преступлениями Израиля»

В ходе первой встречи иранского президента Масуда Пезешкиана со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Туркменистане, иранский лидер призвал Россию более активнее противодействовать агрессивным действиям Израиля, сообщает иранский канал Press TV.

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Комментарии
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TF
Tatyana Fedotova
Не умеет себе Россия друзей выбирать. Понятно, что это США и бросили Иран и Россию в объятия друг друга,  но смотреть на это страшновато. Не хотелось бы, чтобы Россия превратилась в Иран. А она уже стала не Россией. На улицах по русски практически не говорят уже. Мигранты вытесняют аборигенов. Чувствуешь себя индейцем в Америке во времена её освоения.
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