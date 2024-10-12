Президент Ирана призвал Россию активнее бороться с «преступлениями Израиля»

TF

Tatyana Fedotova

Не умеет себе Россия друзей выбирать. Понятно, что это США и бросили Иран и Россию в объятия друг друга, но смотреть на это страшновато. Не хотелось бы, чтобы Россия превратилась в Иран. А она уже стала не Россией. На улицах по русски практически не говорят уже. Мигранты вытесняют аборигенов. Чувствуешь себя индейцем в Америке во времена её освоения.