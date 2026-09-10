Why The United States’ Belated Critical Minerals Gambit Won’t Stop China

U.S. President Donald Trump has undertaken the most aggressive federal intervention in the critical minerals and rare earth sectors ever since he returned to the Oval Office, announcing a flurry of deals as Washington desperately tries to counter China’s dominance in minerals that are powering the energy transition and AI boom.
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