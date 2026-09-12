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Жители Барнаула считают, что МРОТ должен составлять почти 53 тысячи рублей

Жители Барнаула считают, что МРОТ должен составлять почти 53 тысячи рублей

При этом действующий федеральный МРОТ заметно ниже суммы, которую называют барнаульцы Жители Барнаула считают, что минимальный размер оплаты труда должен составлять в среднем 52,9 тысячи рублей в месяц.

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