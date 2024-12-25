Врач Сережина посоветовала отказаться от «литров майонеза» в новогодние праздники

Специалист объяснила, как лучше сберечь организм от последствий застолья Во время каникул настоящей «героиней труда» можно смело назвать печень — именно она отвечает за переработку этанола, содержащегося в алкогольных напитках.
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